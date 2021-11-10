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Trobada de les religions a Duala per a una "Terra futura". El Camerun segueix l'esperit d'Assís a través del diàleg per crear un món més fratern durant la pandèmia

10 De Novembre 2021 - DOUALA, CAMERUN

#FraternityForFuture
Oración por la PazDiálogo interreligioso

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