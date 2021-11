news

Diumenge 14 de novembre, Jornada mundial dels pobres. Sant'Egidio la celebra amb la pregària i la solidaritat

En ocasió de la 5a Jornada mundial dels pobres el papa Francesc anirà a Assís per dur a terme una trobada de pregària amb diferents testimonis. A l'atri de la Basílica de Santa Maria dels Àngels, el Papa serà rebut pels pobres, que formaran una "abraçada" ideal en senyal de benvinguda. La Comunitat de Sant’Egidio participarà en la peregrinació amb un grup de persones sense llar amb els que comparteix l'amistat tot l'any.

A la basílica se celebrarà la trobada amb el testimoni de sis pobres provinents de diferents països europeus; tot seguit hi haurà un moment de pregària amb el Sant Pare.

L'abraçada del Papa als pobres continuarà en la Jornada mundial que se'ls dedica el diumenge 14 de novembre. Francesc presidirà la celebració eucarística a la Basílica de Sant Pere amb la participació de dues mil persones, les associacions de voluntariat i les comunitats amb els pobres.



En ocasió d'aquesta Jornada, les Comunitats de Sant'Egidio de tot el món s'uneixen a aquesta abraçada amb la celebració de moments de pregària i de solidaritat amb els pobres.

5a Jornada mundial dels pobres



El missatge per a la Jornada mundial dels pobres, que se celebra cada 33 diumenge del temps ordinari, duu per títol les paraules de Jesús: "De pobres, en tindreu sempre amb vosaltres" (Mc 14,7). A la narració de l'evangelista aquestes paraules són pronunciades alguns dies abans de la Pasqua, a Betània, a casa de Simó "el leprós", quan una dona va entrar amb una ampolleta d'alabastre plena de perfum molt costós i el va buidar sobre el cap de Jesús. En el seu missatge, el papa Francesc ens guia en la interpretació d'aquest gest que va suscitar gran sorpresa, perquè es considerava que era llançar el perfum, tenint en compte tots els pobres necessitats que hi havia. "Jesús els recorda que el primer pobre és Ell, el més pobre d'entre els pobres, perquè els representa a tots. I és també en nom dels pobres, de les persones soles, marginades i discriminades, que el Fill de Déu va acceptar el gest d'aquella dona".

El sentit de la Jornada, "De pobres, en tindreu sempre amb vosaltres", és una invitació a augmentar la nostra sensibilitat per entendre les exigències dels pobres, anant a trobar-los allà on són, amb moments de pregària i comunió, que són com el "perfum" de l'episodi evangèlic.



Enllaç



Programa de la trobada de pregària amb testimonis en ocasió de la Jornada mundial dels pobres a Assís



Missatge de la 5a jornada "De pobres, en tindreu sempre amb vosaltres"