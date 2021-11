news

La nostra vida torna a començar aquí: la primera casa de Housing First per al Carmine i la Carlotta. VÍDEO

Col·laboració entre Sant'Egidio, Cisco i fio.PSD

El Carmine i la Carlotta es van conèixer en un centre d'acollida per a persones sense llar. Després de l'experiència al carrer, somiaven un futur millor. Amb el temps va néixer una relació, i els somnis es van convertir en dos: trobar allotjament i anar a viure junts. Gràcies al projecte Housing First Roma es van fer realitat: avui el Carmine i la Carlotta viuen en una bonica casa. Al vídeo, ells i els seus amics de la Comunitat de Sant'Egidio parlen de la seva història.



El projecte de Sant'Egidio, Cisco i fio.PSD va començar el gener de 2020 i fins ara ha proporcionat un habitatge estable a 27 persones que no en tenien: famílies, parelles i persones que comparteixen petits cohabitatges.

Cadascun és acompanyat en un itinerari que va des de l'atenció sanitària fins a la recuperació dels vincles socials i la recerca de feina per aconseguir la plena autonomia.



En els propers mesos, s'obriran nous apartaments.

Per a més informació https://www.housingfirstroma.it/