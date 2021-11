news

Vetlla de pregària per recordar l'Adelina, activista contra el tràfic de persones, a la Basílica de Sant Bartomeu de l'Illa

A la Basílica de Sant Bartomeu de l'Illa, es va celebrar una vetlla de pregària per recordar l'Adelina Sejdini i amb ella totes les víctimes del tràfic de persones. La vetlla va ser organitzada per la diòcesi de Roma, juntament amb la Comunitat de Sant'Egidio, l'Associació Papa Joan XXIII i Càritas, i va estar presidida per Mons. Benoni Ambarus, bisbe delegat per a la caritat.

L'Adelina havia arribat a Itàlia des d'Albània a principis dels anys noranta, en una llanxa pneumàtica. No hi va pujar voluntàriament. Uns mesos abans d'aquell viatge —encara era adolescenta— una banda de traficants de persones la va segrestar i maltractar. Juntament amb ella, va dir l'Adelina en un discurs al Parlament italià, hi havia moltes altres noies molt joves. Els traficants les van dura a Itàlia i les van obligar a prostituir-se al carrer. L'Adelina va acabar en una província del nord. Els policies italians, veient-la al carrer, la van aturar vàries vegades per preguntar-li si necessitava ajuda, i finalment després de quatre anys una nit l'Adelina va decidir confiar-hi i els va explicar l'infern que es veia obligada a patir.

La denúncia de l'Adelina va permetre a la policia alliberés desenes de noies i detingués més de quaranta traficants, desmantellant tota una organització mafiosa dedicada al tràfic de persones. A partir d'aquell moment, es va convertir en activista contra el tràfic de persones i va ajudar a la policia en més operacions contra el que va definir com a “esclavitud”.

Fa uns anys es va posar malalta. El seu major desig era aconseguir la nacionalitat italiana: la nacionalitat seria una mostra de la gratitud d'Itàlia a una dona que, amb el seu coratge, li havia permès desmuntar una xarxa de traficants de persones. Però la nacionalitat no arribava. Desesperada, l'Adelina ja no tenia la força per seguir lluitant.

La seva mort al riu, sola, a Trastevere, a principis de novembre, és un crit contra la soledat i la injustícia.

En acabar la vetlla, els participants van anar amb espelmes enceses a la vora del Tíber. Tothom va deixar la rosa vermella que va rebre després de la benedicció a les aigües del riu, com a últim homenatge al record de l'Adelina.

Foto Càritas, Sant'Egidio, Associació Papa Joan XXIII