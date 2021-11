news

Reobre a Barcelona l'«Espai de Solidaritat», on es ven i compra gratuïtament amistat i atenció als ancians

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Al cor del barri gòtic de Barcelona, després de diversos mesos de pandèmia, Sant'Egidio ha reobert l'«Espai de Solidaritat» del moviment «Viva els Ancians».



És un lloc de trobada per a la gent gran del barri, on es pot viure la solidaritat. Hi ha articles de regal d'Àfrica, Amèrica Llatina i també productes artesanals i brodats fets per ancians. La recaptació es dona en benefici del cohabitatge dels ancians de la zona.



Després de tot el temps en què la gent gran es trobava confinada a casa sense poder-se trobar amb els seus amics, l'«Espai de Solidaritat» ha permès sentir un altre cop l'alegria de retrobar-se. Tal com deia la Lourdes, una dona de 89 anys, «Estàvem esperant aquest dia, per tornar-nos a moure!». Ja feia dies que la notícia es difonia entre la gent gran del barri i de fora del barri i molts van acudir el matí de la reobertura.