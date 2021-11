news

"Mai hagués pensat que tindria una casa com aquesta a la meva vida": inaugurada a Balaka (Malawi) una nova casa per als ancians

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Durant molts anys, Sant'Egidio ha estat visitant i ajudant a ancians a l'àrea de Balaka, ajudant-los en les seves necessitats: alimentació, salut, habitatge i altres necessitats. Amb el temps, ha nascut una amistat que ha vinculat cada cop més els joves de la Comunitat amb els ancians i ha generat una xarxa de seguretat per a les seves vides, no només per donar resposta a les seves necessitats sinó també per protegir-los de la violència a la què són sotmesos.

Balaka és una zona molt rural de Malawi, on la població viu principalment de l'agricultura, els joves marxen a la ciutat tan aviat com poden i els ancians es queden sols. Sovint viuen d'almoines o alguna cosa que aconsegueixen ajuntar entre les restes dels mercats. De vegades són acusats de bruixeria per la seva longevitat, patint violència que en ocasions els porta a la mort.

Lamentablement, per diversos motius, alguns acaben vivint al carrer. De vegades amb les pluges les seves cases s'ensorren, altres vegades no poden pagar el lloguer o fins i tot són expropiats de casa per familiars que se n'apoderen. La necessitat de llars creix dia a dia. Gràcies al llegat d'una dona italiana a qui se li va explicar les condicions de vida dels seus coetanis a Malawi, ha estat possible construir una bonica "casa familia" de tres habitacions, que allotjarà 5 persones.

Lucy, Malingamoyo i el seu marit, Mzunga i John traspuen alegria per la nova llar. Lucy, de 73 anys, havia perdut la casa a causa de les fortes pluges de l'any passat i estava dormint en refugis improvisats al carrer. Va saludar des de l'entrada de la nova casa dient: "Mai a la meva vida hagués pensat que podria tenir una casa com aquesta i una família que m'estima. Déu us beneeixi". La llar de Balaka és la segona "casa família" per a ancians de Sant’Egidio, després de la inaugurada a Blantyre, també al Malawi.

La inauguració es va fer amb motiu de la V Jornada Mundial dels Pobres, instituïda pel papa Francesc.