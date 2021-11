news

Una veu dels refugiats afganesos: “Quan estàs trist, pots refugiar-te a casa teva, però a mi la guerra me la va arrabassar.” La Maryam explica la seva història als Joves per la Pau

Els Joves per la Pau de Roma van fer una trobada amb la Maryam, refugiada i periodista afganesa. Així és com expliquen la seva història.



“A l'Afganistan, abans del 15 d'agost no estàvem en pau, però érem lliures”, diu la Maryam ensenyant les seves fotos del seu aniversari i la redacció on treballava. La Maryam, de vint-i-cinc, refugiada afganesa, va arribar a l'agost amb el pont aeri des de Kabul, i parla del seu Afganistan, però no amaga la seva emoció mentre ensenya fotos de la seva vida. Dona, titulada, corresponsal de la BBC, viatgera habitual a l'estranger, soltera: un retrat que a l'Afganistan de la foscor fonamentalista li pot costar la vida. Després de la presa de poder dels talibans, la Maryam es veu obligada a refugiar-se a casa fins que rep un avís de l'ambaixada italiana, que la inclou a la llista d'evacuats perquè les seves germanes eren col·laboradores de la cooperació internacional italiana. El camí cap a l'aeroport està ple de punts de control talibans i la Maryam posa la seva vida en perill quan fa una foto. L'ensenya als joves. És la foto d'un jove apallissat pels nous senyors del país: “No podia ignorar-ho”, diu. Passa un dia i mig entre la gentada de l'aeroport fins que pot pujar a l'avió de l'exèrcit italià.

Després de fer escala a Kuwait, arriba a Roma, on pot començar a construir una nova vida. Però, com serà aquesta vida? De moment, el que pot dir és que està aprenent italià i que li agradaria seguir treballant de periodista; li han ofert a treballar a la BBC d'Anglaterra, però ara mateix prefereix quedar-se a Itàlia amb la seva família. “Quan no estàs bé, quan et sents trist et pots refugiar a casa teva, però jo ja no tinc casa, la guerra me la va arrabassar”, els diu als Joves per la Pau en la llarga trobada que van mantenir. De moment, doncs, només pot mantenir l'esperança en la pau que encara no s'ha apagat a l'Afganistan i en el seu treball com a periodista. El món de demà també es construeix així, amb el coratge dels que segueixen donant testimoni que, si poques persones poden portar el món a la guerra, tothom, cadascú de nosaltres, pot ser un artesà de pau.