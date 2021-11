news

El 30 de novembre Dia Mundial "Ciutats per la Vida" - Mobilització a dos mil llocs de tots els continents - Conferència de premsa, VÍDEO

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El 26 de novembre, a les 11.30h, la Comunitat de Sant’Egidio presentarà en conferència de premsa el balanç de 20 anys (2001-2021, des de l'11 de setembre de les Torres Bessones fins la pandèmia de covid-19) del moviment que impulsa la campanya contra la pena capital a tots els continents. Es repassarà com ha retrocedit aquesta pràctica a tot el món. Es donaran dades sobre els països abolicionistes i sobre els mantenidors, s'explicaran històries, èxits i problemes que hi ha hagut, els canvis que s'han introduït i les noves estratègies.



Durant la conferència de premsa també s'il·lustraran les iniciatives programades per al 30 de novembre, quan, en record del dia en què es va abolir per primera vegada la pena de mort a Europa (al Gran Ducat de Toscana), des del Coliseu començarà una mobilització mundial amb la participació de més de 2000 ciutats que s'han afegit al moviment de "Ciutats per la Vida".

"Alliberar el món de la pena de mort"

2001-2021: vint anys de campanya diuen que és possible



CONFERÈNCIA DE PREMSA

(presencialment i en streaming)

Comunitat de Sant’Egidio

Roma, Via della Paglia 14B

Divendres, 26 de novembre de 2021

A les 11.30h

Parlarà Mario Marazziti, coordinador de la campanya internacional i cofundador de la Coalició Mundial Contra la Pena de Mort.