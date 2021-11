cita

Pregària a París per recordar els migrants que van morir al mar a Calais

A les 20h a l'església de Saint Merry, rue de la Verrerie 76

La Comunitat de Sant'Egidio de París convoca el 26 de novembre, a l'església de Saint Merry una vigília de pregària en record dels 31 migrants, entre els que hi havia dones i nens, que van morir dimecres ofegats al canal de la Mànega, davant de Calais. Davant d'aquesta nova tragèdia humana al mar del Nord aixequem la nostra veu i la nostra pregària perquè el nostre continent europeu no es distingeixi per una culpable indiferència i sigui fidel als seus valors d'humanitat i de defensa de drets.