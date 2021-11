news

França: Reunió a Roma amb el president Macron

Parlen de la campanya contra la pena de mort, dels ancians, de la pau a l'Àfrica i dels corredors humanitaris

Ahir al vespre es va reunir a l'ambaixada de França a Roma el president francès Emmanuel Macron i una delegació de la Comunitat de Sant'Egidio, amb Andrea Riccardi , Marco Impagliazzo i Mario Giro. Entre els temes que van tractar hi va haver la idea de col·laborar, durant la presidència francesa del Semestre Europeu, en un esdeveniment global a favor de l'abolició de la pena de mort, una campanya en la qual Sant'Egidio treballa des de fa anys. Pel que fa a l'Àfrica, van parlar especialment de la greu situació del nord de Moçambic, on el conflicte, a més de les nombroses víctimes, ha provocat fins ara més de 700.000 desplaçats. Van mostrar al president el treball de la Comunitat a la província de Cabo Delgado, tant en termes humanitaris per ajudar els refugiats com per reconstruir el teixit social a través del diàleg interreligiós.



Un altre tema important que van tractar és el dels corredors humanitaris promoguts per Sant'Egidio per donar resposta a les crisis siriana, libanesa i afganesa, als quals s'ha unit França. Els corredors s'han convertit en un model de política legal d'immigració, especialment per a les persones que necessiten protecció humanitària, i el president Macron va assegurar que el seu país continuarà el compromís en aquesta direcció.



Finalment, van abordar el gran tema de la gent gran en la societat europea, que ha sorgit amb força en els últims mesos a causa de les greus conseqüències de la pandèmia en la seva salut i les seves condicions de vida. En aquest sentit, hi va haver una coincidència d'opinions amb el president sobre la necessitat d'un canvi urgent de ruta que passi de la institucionalització (els efectes nocius de la qual han estat evidents amb les víctimes que hi ha hagut en els centres residencials) a un sistema que se centri clarament en l'atenció social i sanitària a domicili. Sobre aquest tema sensible van decidir iniciar una col·laboració.