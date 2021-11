news

Pena de mort, Sant'Egidio: "Ampliar el suport a la resolució de l'ONU per la moratòria"

El 30 de novembre, dia mundial de "Ciutats per la Vida", se celebraran un webinari i diferents actes

“La pena de mort és una pandèmia mil·lenària que s'està acabant”, ha dit Mario Marazziti, coordinador de la campanya internacional i cofundador de la Coalició Mundial contra la Pena de Mort, aquest matí en roda de premsa. “El 1977 només hi havia 16 països abolicionistes, mentre que l'any passat 18 països la van utilitzar. Un gir radical, com ho demostra el rebuig creixent a aquest càstig inhumà i inútil: 133 països han abolit la pena de mort o apliquen una moratòria i no l'utilitzen des de fa almenys 10 anys”, ha explicat Marazziti.



“També als Estats Units, els estats amb la pena capital són només un més que els estats que no l'utilitzen, i l'any passat es va produir el menor nombre d'execucions dels últims anys. És una tendència molt positiva eclipsada en els últims sis mesos de l'administració anterior per 13 execucions federals, un rècord negatiu en dos segles d'història nord-americana “, ha afegit Marazziti. “Estem convençuts que Biden, que va anunciar una aturada a les execucions al corredor de la mort federal, serà capaç de girar full. L'esperança és que els EUA puguin abstenir-se o fins i tot votar a favor de la moratòria en la propera Assemblea General de les Nacions Unides”.



Durant la roda de premsa s'ha il·lustrat la gran mobilització que el 30 de novembre, a partir del Coliseu de Roma, unirà 2446 ciutats de 70 països de tots els continents, amb motiu del dia mundial de les “Ciutats per la Vida”, promogut per Sant'Egidio en record del dia en què, per primera vegada a la història, un Estat (el Gran Ducat de Toscana) va abolir la pena de mort.



També el 30 de novembre, a les 17.30 h, tindrà lloc el webinari “No Justice Without Life - Per un món sense pena de mort”, amb la participació del president del Parlament Europeu, David Sassoli, Tawakull Karman, premi Nobel de la pau 2011, i altres activistes que treballen contra la pena de mort, començant per la nord-americana Helen Prejean.



Més informació a l'enllaç https://www.santegidio.org/downloads/Conferenza-Stampa-Citta-per-la-Vita-2021.pdf