Els corredors humanitaris de Sant'Egidio i les Esglésies protestants acullen avui 70 refugiats sirians que es trobaven en condicions molt greus al Líban

Setanta refugiats sirians, que duien molt de temps vivint en camps de refugiats de la vall de Bekaa i del nord del Líban, i que en els últims mesos han patit un deteriorament de les seves condicions de vida no només per la pandèmia, sinó també per la severa política, econòmica i econòmica crisi social que està passant el país, han aterrat a l'aeroport de Roma aquest matí, en un vol des de Beirut. A aquest primer grup s'hi afegiran 14 persones més, que s'espera que arribin el 3 de desembre, per a un total de 84 persones, 39 menors d'edat inclosos. La seva entrada a Itàlia ha estat possible gràcies als corredors humanitaris promoguts per la Comunitat de Sant'Egidio, la Federació d'Esglésies Evangèliques d'Itàlia i la Mesa Valdesa, d'acord amb els ministeris italians de l'Interior i d'Afers Exteriors, que des de febrer de 2016 han portat més de 2050 persones de forma segura al país transalpí. Tot plegat, 4042 sol·licitants d'asil han arribat a Europa a través de corredors humanitaris.



Les famílies que han arribat aquest matí també seran acollides per associacions com la Comunitat Papa Joan XXIII, per parròquies i comunitats de dotze regions italianes (Laci, Calàbria, Campània, Emília Romanya, Friuli, Ligúria, Llombardia, Piemont, Sardenya, Sicília, Toscana, Trentino) i, després de passar un període de quarantena d'acord amb la normativa anticovid, iniciaran un itinerari d'integració: els menors d'edat seran inscrits immediatament a l'escola i els adults començaran a aprendre italià i, un cop hagin obtingut l'estatus de refugiat, rebran ajuda per accedir al mercat laboral. Els corredors humanitaris, totalment autofinançats (gràcies a la recaptació de fons de Sant'Egidio i al 8 per mil de la Mesa Valdesa) i implementats gràcies a una xarxa difosa de recepció, representen un model eficaç, que combina solidaritat i seguretat. S'han replicat en altres països com França, Bèlgica i Andorra.

AJUDA ELS CORREDORS HUMANITARIS AMB UN DONATIU >>