30 de novembre, Jornada de les Ciutats per la Vida. A les 17.30h començarà el webinari internacional «No Justice Without Life» (No hi ha justícia sense vida)

El 30 de novembre, Jornada mundial de les Ciutats per la Vida, Sant'Egidio impulsa el webinari “No Justice Without Life. Per un món sense pena de mort", que començarà a les 17.30h. El webinari acabarà cap a les 19h amb un flash mob dels Joves per la Pau, en què participaran estudiants d'instituts i universitats de Roma, i la il·luminació extraordinària del Coliseu, símbol de la campanya mundial contra la pena de mort. Alhora, es faran manifestacions i esdeveniments en nombroses ciutats de 70 països de tot el món, per enviar un missatge fort en defensa de la vida i els drets humans.



S'aconsella inscriure-s'hi abans per rebre l'enllaç de connexió.



No Justice without Life

Per un món sense pena de mort

Dimarts 30 de novembre de 2021 a les 17.30h

Webinari retransmès per Zoom

INSCRIU-T'HI A ZOOM



https://us06web.zoom.us/webinar/register/9016369719703/WN_f7OH9cblTlKkqLqJgckeOQ



Quan t'hagis inscrit rebràs un email de confirmació amb les dades i l'enllaç per participar al webinari

Intervindran



David Sassoli

President del Parlament europeu



Bessolé René Bagoro

Ex ministr de Justícia, Burkina Faso



Antoinette Chahine

Activista, ex condemnada a mort, Líban



Tawakkol Karman

Premi Nobel de la Pau



Mario Marazziti

Coordinador de la Campanya per la Moratòria Universal, Comunitat de Sant’Egidio



David Mathis

Ex condemnat a mort, EUA



Suzana Norlihan Ujen

Activista i advocada, Malàisia



Helen Prejean

Activista, autora de "Pena de muerte", EUA



Vitus Rubianto Solichin

Bisbe de Padang, Indonèsia





A Zoom es pot escoltar traducció simultània en castellà, italià o anglès