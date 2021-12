news

Dia Mundial de la Sida: sanitat per a tothom a l'Àfrica, no a les desigualtats per lluitar contra el VIH i el covid-19

El treball del programa DREAM a 10 països africans se centra en enfortir el sistema de salut del continent i aturar la propagació del VIH i la pandèmia covid-19

Salvar el futur de l'Àfrica lluitant contra les desigualtats és el repte del programa DREAM de la Comunitat de Sant'Egidio amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Mentre entrem en el tercer any de la pandèmia de covid-19, aquest dia ens recorda que ja estem en la cinquena dècada de la pandèmia de sida, una malaltia que encara amenaça el món.

Des que es van descobrir els primers casos de VIH, s'estima que la malaltia ha afectat 78 milions de persones i 35 milions han mort per malalties relacionades amb la sida. Segons l'OMS, dos terços de les persones seropositives (25,7 milions) viuen a l'Àfrica. D'aquests, el 80%, entre 15 i 19 anys, són dones. De la proximitat a les dones africanes va néixer el treball de DREAM, present en 10 països africans des de 2002, amb 50 centres sanitaris que ofereixen accés gratuït a diagnòstics i tractaments d'excel·lència. Més de 500.000 persones estan sent ateses pel programa i, fins ara, DREAM ha aconseguit que 120.000 fills de mares seropositives nasquessin sans.

Des dels seus inicis DREAM ha ajudat els sistemes sanitaris locals a desenvolupar un model sostenible al llarg del temps, garantint els màxims resultats a un cost mínim. Com a suport als sistemes sanitaris nacionals, el programa de Sant'Egidio, a través dels centres de salut, no es limita a la distribució dels fàrmacs, sinó que forma el personal local i ofereix als pacients serveis d'assessoria, prevenció i proves. Per als adolescents és fonamental, sobretot, l'activitat de sensibilització i prevenció sobre els tems associats a la salut i el tractament.

No obstant això, des del 2020, s'han destinat energies i recursos per combatre la covid-19. Des de l'inici de la pandèmia a l'Àfrica, els centres DREAM han distribuït mascaretes, gel hidroalcohòlic i productes desinfectants, i han començat a fer cribratges mitjançant proves moleculars. Fa uns mesos va començar la vacunació contra la covid-19 a Malawi, la República Centreafricana i la República Democràtica del Congo, i es va donar prioritat als malalts de sida, amb un major risc d'infecció de covid-19 i greus conseqüències per a la malaltia a causa del seu deficient sistema immunitari.

"Aquests dies –explica Paola Germano, directora de DREAM–, el món viu amb angoixa i por l'arribada de la nova variant del virus SARS-Cov2, òmicron. La reacció del nord del món fins ara ha estat aïllar Àfrica per evitar que la variant es propagui. Encara no hi ha consciència que només sortirem d'aquesta pandèmia junts. El virus no n'entén, de murs, i seguirà sent una amenaça global fins que les vacunes estiguin disponibles per a tothom. Mentre que nosaltres ja estem a la tercera dosi de la vacuna, milions de persones a l'Àfrica encara no han rebut la primera. Espero que es posi remei a aquesta desigualtat al més aviat possible i que la comunitat internacional es mobilitzi per enviar les vacunes que necessiten les poblacions més pobres”.

Amb motiu del Dia Mundial de la sida, DREAM fa una crida a repartir vacunes no només per un problema d'equitat i justícia, sinó també perquè salvar l'Àfrica és salvar a tothom.