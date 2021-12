news

La pena de mort al món i aquells senyals positius: Les execucions baixen de 1500 a 483. Correspondència amb condemnats a mort

Entrevista a Mario Marazziti a Il Corriere della Sera

“La pena de mort és una pandèmia que ha acompanyat l'home des de l'època del codi d'Hammurabi. Ara, però, està perdent càrrega viral i no deixa de créixer la llista de països que rebutgen aquest instrument bàrbar, que ara rep la mateixa consideració a nivell de la comunitat internacional que altres crims com la tortura o l'esclavitud”.

Marazziti, de la Comunitat de Sant'Egidio, és cofundador de la Coalició Mundial contra la Pena de Mort, després d'anys de lluita, finalment veu senyals positius, “però queda molt per fer. Hi ha almenys 32.000 persones condemnades a mort als corredors de la mort. I avui (ahir per al lector) que se celebra el Dia Internacional del Voluntariat, m'agradaria donar les gràcies als milers de persones que escriuen als presos condemnats a mort. Com a comunitat en 20 anys hem posat en contacte més de 15.000 voluntaris amb persones tancades en corredors de la mort de 8 països de tot el món. Escriure als presos és un acte important de generositat”.

Per què?

“Les relacions epistolars són molt complicades, però humanitzen la difícil situació dels que viuen als corredors de la mort. Les cartes procedents de l'exterior sovint representen l'únic intercanvi humà que tenen aquestes persones. De vegades aquestes relacions han estat l'inici de mobilitzacions que ens han permès anul·lar sentències imposades a persones innocents”.

Quins són els països on el nombre d'execucions continua sent elevat?

“Certament països com l'Iran o estats àrabs com l'Iraq i Aràbia Saudita, que no obstant això estan disminuint. A Egipte, malauradament, s'han triplicat en un sol any”.

Després hi ha el capítol de la Xina, es parla de milers d'execucions cada any, amb tràfic d'òrgans...

“Xina, Corea del Nord i Vietnam no proporcionen dades, però es creu que hi ha moltes morts, encara que hi ha signes d'atenuació del fenomen. A la Xina, per exemple, la jurisdicció per a la pena de capital ha estat recentment eliminada dels tribunals locals i s'estima que aquesta mesura va reduir el nombre d'execucions en un 30 per cent”.

I als Estats Units, quina és la situació?

“Estem en els nivells més baixos dels últims 20 anys, malgrat que en els últims sis mesos de la presidència de Trump a Iowa es van dur a terme 13 sentències, una escalada sense precedents en la història del país”.

Dades generals a tot el món?

“La situació ha millorat significativament. El 1977 hi havia 16 països abolicionistes, avui hi ha 144 països que l'han abolida per llei o en la pràctica. I dels 55 països mantenidors el 2020, només 18 la van aplicar. Les execucions registrades en els últims 5 anys s'han reduït tres vegades, caient a tot el món de més de 1500 a 483, tot i que falten dades d'alguns països, com la Xina”.



Per què es va produir aquesta davallada?

“Sens dubte, pel treball d'entitats importants com la Unió Europea i l'Església, però també per la mobilització d'associacions, organismes i comunitats. El 2001, Sant'Egidio va posar en marxa el moviment Ciutats per la Vida, que va néixer amb l'adhesió de 58 ciutats. Avui en dia n'hi ha 2.446, incloses capitals d'estats que encara no han abolit la pena de mort, com Seül (Corea del Sud) i Dakar (Senegal)”.



Article de Paolo Foschi a Il Corriere della Sera

[Traducció de la redacció]