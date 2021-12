news

10 de desembre, Dia mundial dels Drets Humans. L'article 25 de la Declaració afirma el dret a l'habitatge, l'alimentació i la salut per a tothom. El treball de Sant'Egidio

El10 de desembre de 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar i proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans. La Declaració està formada per un preàmbul i 30 articles. Aquest document té una importància històrica fonamental, ja que representa el primer testimoni de la voluntat de la comunitat internacional de reconèixer universalment els drets de tot ésser humà.

Sant'Egidio porta gairebé 54 anys lluitant pels drets humans, i compta amb diversos programes per donar resposta a les demandes de la Declaració, com el programa DREAM per al tractament i la prevenció de la sida a l'Àfrica, el programa BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion) perquè tots els nens tinguin el seu certificat de naixement o el programa contra la pena de mort.

Enguany volem destacar l'article 25 de la Declaració Universal , que afirma el dret a un sostre, a l'alimentació i a la salut per a tothom: Tota persona té dret a un nivell de vida que li permet garantir la salut i el benestar propis i de la seva família, amb especial atenció a l'alimentació i la roba, l'habitatge i l'atenció mèdica i els serveis socials necessaris, i té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, discapacitat, viduïtat, vellesa o, en qualsevol altre cas de pèrdua dels mitjans de subsistència per circumstàncies alienes a la seva voluntat.

A Roma i Itàlia s'han obert espais, fins i tot a les esglésies, per oferir refugi i menjar calent als que viuen al carrer durant l'hivern. A Bolonya es va obrir l'oratori de Santa Maria dei Guarini (veure fotos), a Pàdua, en canvi, un refugi nocturn per a 7 persones sense llar a les instal·lacions de la parròquia del Duomo (veure fotos).

Ahir, 9 de desembre, Marco Impagliazzo, president de Sant'Egidio, va presentar en roda de premsa les xifres del treball de la Comunitat. Famílies amb una única font d'ingressos, treballadors precaris, mares solteres, gent gran. Són els “nous pobres” fills de la pandèmia, que han augmentat exponencialment en l'últim any i mig. Homes i dones, majoritàriament italians entre 36 i 50 anys, es van veure obligats per primera vegada a trucar a les nostres portes per demanar ajuda. Per no deixar ningú enrere, des del març del 2020 la Comunitat ha multiplicat els seus esforços. (Llegeix-ho tot)

I el dret a la salut, en aquest moment de pandèmia, també és el dret a la vacuna contra la covid. El centre de vacunació de Sant'Egidio de Roma, inaugurat el mes de juliol, ha permès immunitzar unes 8.000 persones, la majoria de les quals no tenen atenció mèdica i, per tant, estan destinades a ser excloses d'aquest dret humà fonamental.