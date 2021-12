news

Nadal és una solidaritat que no té edat. A Londres els ancians preparen el #Nadalperatothom

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Aquest Nadal, molts esperen una bona notícia, molts demanen ser escoltats, molts han quedat afectats per aquest temps de pandèmia. Cal donar i rebre bones notícies. Per això els residents d'un centre de gent gran del sud de Londres, en conèixer les iniciatives que Sant'Egidio fa per als pobres per Nadal, han decidit ajudar a teixir a mà bufandes, guants i barrets per a persones sense llar de la ciutat.



Mentre que les ferides de la covid encara estan obertes, fins i tot a Londres Nadal, amb la seva calidesa i sentit de família, pot ser una oportunitat perquè tothom afegeixi un lloc a la taula i no oblidi els més fràgils i necessitats. Molts necessiten ajuda, tots necessitem ajudar.



Descobreix com participar i ajudar al Nadal de Sant'Egidio a Londres