Cures per a nens amb epilèpsia: amb la Clínica DREAM també és possible a la República Centreafricana

A la República Centreafricana, a Bangui, la Clínica DREAM, de la Comunitat de Sant'Egidio, treballa des de l'inici de la seva activitat per garantir l'atenció mèdica gratuïta del VIH/sida, l'epilèpsia, l'asma, la hipertensió i la diabetis. Concretament, la Clínica ha atès un grup nombrós de nens amb epilèpsia, una malaltia molt freqüent al país en la població menor d'edat.

L'epilèpsia és una malaltia cerebral crònica que, segons l'OMS, afecta 50 milions de persones a tot el món, de les quals el 80 per cent viuen en països de baixos ingressos. A l'Àfrica subsahariana es produeixen més d'un terç de totes les morts relacionades amb l'epilèpsia. La gran majoria dels pacients epilèptics a l'Àfrica no tenen accés al tractament, i els neuròlegs són, de mitjana, al voltant d'1 per a cada 3-5 milions d'habitants.

Per garantir l'atenció mèdica i l'accés al tractament per als nens amb epilèpsia a la República Centreafricana, el programa DREAM de la Comunitat de Sant'Egidio, gràcies al suport de la Fundació Mariani i de l'Institut Neurològic Besta de Milà, ha format personal sanitari per al diagnòstic i tractament de la malaltia. A més, la Societat Italiana de Neurologia ha donat a DREAM un videoelectroencefalògraf que permet als professionals sanitaris tenir una segona opinió de forma remota a través d'un sistema de telemedicina. La Clínica DREAM s'ha convertit en el centre de referència per als pacients epilèptics del país.



La història de la Davila. Una “guarició contagiosa”



El tractament de l'epilèpsia, que ja és comú i habitual en països de rendes altes, ens permet alliberar vides que quedarien atrapades en la malaltia i escriure històries reals de resurrecció.

Això és el que li va passar a la Davila. La vam conèixer fa dos anys, en tenia 16 i venia d'un barri pobre dels afores de Bangui. Va tenir una infància molt difícil a causa de la seva epilèpsia. La seva mare ens va dir immediatament que tota la vida de la família es va veure alterada quan la nena va començar a tenir les primeres convulsions. A l'Àfrica, hi ha una creença generalitzada que l'epilèpsia és una maledicció, no una malaltia. Es creu que és un acte de bruixeria que s'apodera del cos de les persones i que és perillós acostar-s'hi. La Davila va ser sotmesa durant anys a ritus violents i a dietes estranyes. La família estava aïllada de la resta del barri i dels seus familiars. Durant molts anys, la jove Davila va continuar tenint convulsions, fins i tot més de sis al dia, i cada vegada empitjorava.

A principis del 2020, va ser hospitalitzada en condicions molt greus. Llavors la mare va saber que s'havia obert una clínica a Bangui que podia ajudar a la seva filla, la Clínica DREAM. En menys de dos anys de tractament per a l'epilèpsia, les convulsions havien desaparegut, la Davila va començar a sortir de la casa, ja no tenia por dels altres, ni els altres d'ella. Aquest any ha començat a anar a l'escola i, als 18 anys, ha començat a llegir i escriure. És com una nova vida, l'esperança ha tornat i ha estat una autèntica revolució no només per a la família sinó per a tot el barri.

El dissabte, a l'Escola de la Pau de Sant'Egidio, la Davila ensenya amb orgull les seves llibretes amb els primers avenços en alfabetització. La seva mare ha començat a fer d'activista per a DREAM, parlant amb les mares d'altres nens epilèptics, i explicant que hi ha una cura i un altre futur per als seus fills. Cada dia, moltes persones truquen a la porta de la clínica i busquen medicació i esperança de curació.

AJUDA AL PROGRAMA DREAM PER A LA SALUT DE TOTHOM A L'ÀFRICA