news

“Religions germanes, Pobles germans”: Trobada online entre Sant'Egidio i Rissho Kosei-kai

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Amb motiu del cinquè aniversari de la signatura d'Acord de Fraternitat i Cooperació entre el moviment budista Rissho Kosei-kai i la Comunitat de Sant'Egidio (novembre de 2016), es va celebrar una reunió online entre els dos moviments, que va prendre com a punt de partida la recent Trobada Internacional per la Pau “Pobles Germans, Terra Futura” (Roma, 6 i 7 d'octubre de 2021). El resultat va ser un debat ple de valor i gran significat, que va contribuir enormement a enfortir llaços i intensificar el treball conjunt de les dues realitats internacionals a favor d'Àfrica.

En aquests anys –va dir la Rev. Kosho Niwano– la fraternitat ha crescut entre els dos moviments que, tot i pertànyer a diferents religions, han viscut la mateixa dimensió d'una fe dedicada a transformar el món, especialment per als més pobres i oblidats.

Un exemple d'aquesta col·laboració –va dir– es veu en el camp de l'atenció als malalts i la promoció de la inscripció al registre civil dels infants en diversos països africans.



La reunió també es va centrar en la preparació del TICAD —Conferència Internacional de Tòquio sobre Desenvolupament Africà— que tindrà lloc a Tunis el 2022.