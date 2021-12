news

Visita online el pessebre de l'església de Sant'Egidio. Al voltant de Jesús que neix hi ha els pobres d'avui, els seus amics, artistes discapacitats i persones de diferents religions. És #Nadalperatothom

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El pessebre instal·lat a l'església de Sant'Egidio de Roma segueix l'emocionant tradició de poblar el món on Jesús neix amb escenes de la vida quotidiana de persones pobres i senzilles. Jesús neix pobre entre els pobres, hi ha harmonia entre l'entorn i el presepium, terme que en llatí indica el bressol que acull el Nen, com deia el papa Francesc.

A l'església de Sant'Egidio, el primer lloc de pregària de la Comunitat, el pessebre acull a tothom, com a signe d'una història i un regal de solidaritat viscut des de 1968 fins avui, d'un afecte familiar nascut en la trobada personal amb els més pobres.

Entre els personatges hi ha joves, ancians i estrangers, un malalt i un presoner que reben una visita, un artista amb discapacitat immers en la seva pintura i representants de diferents confessions i religions, en l'esperit d'Assís. Tots estan al voltant de Maria, Josep i Jesús per participar en el naixement d'un nou món.