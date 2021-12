news

Monsenyor Vincenzo Paglia es va reunir a Belgrad amb el patriarca de l'Església Ortodoxa sèrbia Porfiri

El matí del 14 de desembre, monsenyor Vincenzo Paglia, amb una delegació de la Comunitat de Sant'Egidio, va ser rebut a la seu del Patriarcat Ortodox de Sèrbia pel nou patriarca Porfiri, elegit a principis de 2021. La visita va ser una oportunitat per renovar una llarga i rica història de relacions fraternes entre la Comunitat i l'Església sèrbia.

Va ser la primera trobada amb el patriarca des de la seva recent elecció, però des de fa temps l'uneix una relació fraterna amb la Comunitat i va marcar el clima de la conversa que va tenir lloc en un esperit d'amistat.

Durant el seu col·loqui, van abordar temes com els reptes als quals s'enfronten els cristians en aquest temps marcat per la pandèmia, l'atenció a la unitat dels cristians i el paper de les esglésies als Balcans.

També es va destacar la importància de participar en el diàleg interreligiós, i el patriarca va recordar amb afecte la seva participació, quan era metropolita de Zagreb i Ljubljana, a la Trobada per la Pau d'Assís el 2016.