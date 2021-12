news

ACNUR i la Comunitat de Sant’Egidio signen un acord sobre la protecció dels refugiats a nivell mundial

ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats i la Comunitat de Sant'Egidio han signat avui un memoràndum d'entesa destinat a establir un marc de cooperació global per a una resposta eficaç a les necessitats dels refugiats i millorar l'accés humanitari i la resposta d'emergència. L'acord ha estat signat per Filippo Grandi, Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, i pel professor Marco Impagliazzo, president de la Comunitat de Sant'Egidio, al marge de la reunió d'alts funcionaris a Ginebra.

El Memoràndum d'entesa té com a objectiu establir un marc per enfortir la col·laboració operativa en àrees de crisi, prevenir i respondre a emergències i abordar situacions d'importància mundial i regional. A més, preveu el manteniment d'una col·laboració estreta i periòdica respecte als corredors humanitaris, un programa de patrocini comunitari que permet l'arribada segura i regular de refugiats a Europa. Els Corredors Humanitaris el 2019 van ser guardonats amb el Premi Nansen d'ACNUR per a la secció Europa, en reconeixement als excel·lents èxits en matèria de protecció als refugiats, permetent reconstruir el seu futur amb seguretat i dignitat sense arriscar les seves vides en viatges perillosos.

"Amb un nombre sense precedents de persones obligades a fugir a tot el món, aquest acord amb la Comunitat de Sant'Egidio és fonamental i millorarà la nostra cooperació de llarga durada destinada a enfortir la promoció de vies segures i regulars per a l'asil, particularment a través del programa Corredors Humanitaris”, ha dit l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, Filippo Grandi.

"En molts anys de cooperació hem verificat la complementarietat entre Sant'Egidio i ACNUR i hem descobert que treballar plegats de forma concreta ens fa més efectius. Els Corredors Humanitaris, una bona pràctica basada en la societat civil que promou la integració dels refugiats, es pot convertir en un model per a tota la Unió Europea”, ha comentat Marco Impagliazzo, president de la Comunitat de Sant'Egidio.

Sant'Egidio és una comunitat cristiana fundada el 1968 i present a 73 països de tot el món. Durant dècades, ha estat involucrada en crisis geopolítiques mitjançant la realització d'activitats humanitàries; actua per a la prevenció de crisis humanes i guerres, promovent diàlegs i negociacions per a la resolució de conflictes a través de la mediació; afavoreix el diàleg interreligiós i persegueix el respecte de la llibertat religiosa i els drets de les minories, amb una atenció especial als refugiats i migrants.