El dret a existir: a Lahore, mares i fills de l'Escola de la Pau reben la inscripció al registre civil i el document d'identitat

"Gràcies pels nostres carnets d'identitat"; "Gràcies per donar-nos el dret a vot"; "Gràcies pel meu certificat de naixement". Aquestes són les frases que mares i fills de l'Escola de la Pau de Yohannabad, a Lahore, Pakistan, van escriure en grans fulls de paper per expressar l'alegria de tenir finalment un document d'identitat.

Són dones i nens cristians, que no existien per a l'estat pakistanès i als qui la Comunitat està ajudant a sortir de la invisibilitat. Aquesta és una condició molt comuna entre les minories més pobres, que alimenta les desigualtats i facilita els abusos, dels quals són víctimes especialment dones i infants.

A més, sense documents, els infants només poden assistir a l'escola fins al novè grau i no poden obtenir un diploma i, per tant, no tenen la possibilitat d'una feina decent i regular. D'altra banda, les dones, com que no tenen documents, es veuen privades de tota protecció també pel què fa a la vida familiar.

Desafortunadament, el procés de registre tardà és força car i, per tant, inaccessible per a la majoria de les famílies pobres. Per aquesta raó, la Comunitat de Lahore, inspirant-se en el programa "Bravo!" a Àfrica, ha començat des de fa uns mesos a acompanyar mares i infants en aquest procés de regularització, que també els permetrà accedir a la campanya de vacunació anti-covid.