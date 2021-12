news

El pessebre és el signe que Jesús és a prop i nosaltres podem ser els seus braços i el seu somriure. Bon Nadal!

Estimats amics,

El Nadal sempre porta signes bonics i bons. Un és el pessebre: aquí veiem el que hi ha a l'església de Sant'Egidio, és un signe familiar i un signe bonic del Nadal. Francesc d'Assís va voler-lo fer perquè el món veiés que el nen Jesús era enmig nostre. És a prop nostre. Aquest és, precisament, el missatge que ve del pessebre i, més en general, del Nadal: Jesús és a prop, neix per estar a prop nostre.

Aquest és un missatge molt important, després que haguem experimentat com n'és de trist i de dur el distanciament i quantes ferides obre estar lluny dels altres, com ens hem vist obligats a estar en aquest llarg període de pandèmia.

Saber que Jesús és a prop nostre: aquesta és la bona notícia. Perquè Jesús és portador d'una bona notícia: en primer lloc, que hi ha un futur. Un infant que neix ens diu que hi ha un futur.

I enguany ho diu a tots els que pensen que la seva vida no té un futur bonic i digne. Ho diu als infants dels camps de refugiats que ni tan sols no tenen una escola, ho diu a tots els refugiats que busquen un futur millor a les nostres societats.

Ho diu als ancians sols, tancats en residències sense ni tan sols una visita. Ho diu als que viuen al carrer i busquen ajuda, suport, algú que els cridi pel seu nom. Algú que parli amb ells.

Sí, per a nosaltres, a Sant'Egidio, aquest és el missatge: Jesús és a prop i nosaltres voldríem ser una mica els braços de Jesús, el somriure de Jesús per a moltes persones durant aquest Nadal perquè tothom sàpiga que hi ha algú que és a prop seu; que no estan sols i que la seva vida té un futur i un futur bo.

Aquest és el Nadal de Sant'Egidio mentre preparem els grans dinars de Nadal i moltes altres iniciatives perquè ningú quedi fora de la joia i de la festa d'aquest Nadal. Som responsables d'aquest Nadal per a tothom i cadascú de nosaltres, pel que pot fer i pel que pot donar. Cadascú de nosaltres pot donar molt.

Des de Sant'Egidio us envio el més calorós desig de bon Nadal! Que sigui un Nadal de joia, que sigui un Nadal de festa, que sigui un Nadal de proximitat.

Que sigui un Nadal en què, a través del nostre treball i de la nostra amistat de cada dia, demostrem que ningú no és exclòs de la festa de Jesús.

Bon Nadal!

Marco Impagliazzo

President de la Comunitat de Sant'Egidio