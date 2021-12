news

El papa Francesc ha rebut en audiència Marco Impagliazzo. Migrants, pobresa i vacunes han estat algunes de les qüestions que han abordat

(ANSA) - CIUTAT DEL VATICÀ Aquest matí el papa Francesc ha rebut en audiència el president de la Comunitat de Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. Pel que ha transcendit, durant la seva trobada han parlat de diversos temes, com ara l'acollida i la integració dels migrants, amb especial atenció al model dels corredors humanitaris. També han parlat de les iniciatives de solidaritat d'aquest Nadal a favor dels sectors més pobres de la població d'Itàlia i del món, que encara estan patint l'emergència de la pandèmia. En aquest sentit, s'ha posat èmfasi en la necessitat de potenciar una campanya de vacunació que no exclogui ningú i que també arribi als continents on hi ha un greu retard, com és el cas d'Àfrica.