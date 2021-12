news

Després de la visita del Papa Francesc, la República de Xipre recolza la campanya de vacunació a l'Àfrica

En col·laboració amb el programa DREAM

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El govern de la República de Xipre donarà suport, amb una donació, a la campanya de vacunació contra la pandèmia Covid-19 a dos països africans, Moçambic i República Centreafricana, en col·laboració amb el programa DREAM de la Comunitat de Sant'Egidio, que ha estat actiu durant anys per al tractament i la prevenció de la SIDA a Àfrica.

La decisió es va prendre després de la històrica visita del Papa Francesc i les expressions de solidaritat que les seves paraules van despertar a la població xipriota. Una forta crida a favor dels refugiats a la illa, que provenen en gran part del continent africà.

Els fons assignats permetran incrementar la vacunació anti-Covid-19 als centres DREAM, en un moment en què hi ha una gran preocupació per la nova onada de casos que s'estan donant a molts països africans, també per la propagació de la variant Omicron.