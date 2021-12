news

Avenços en el diàleg polític al Sudan del Sud. Es reprenen les negociacions amb la inclusió de l'oposició en el seguiment de l'alto el foc

La Comunitat de Sant'Egidio va acollir amb satisfacció la represa del diàleg polític al Sudan del Sud, que havia estat interromput pel president Salva Kiir després d'un atemptat en el qual dues monges, la germana Mary i la germana Regina, de la Congregació del Sagrat Cor, van ser assassinades, un atac sense precedents a religiosos en la història del Sudan del Sud, la responsabilitat del qual encara no s'ha determinat.



La Comunitat va reprendre immediatament el diàleg amb un taller celebrat del 14 al 17 de desembre a Nairobi, Kenya, amb representants militars del Govern del Sudan del Sud i els grups opositors Real SPLM i SSUF/A. Aquest taller, que es va fer en col·laboració amb el mecanisme de supervisió de l'alto el foc, segueix l'acord polític ja signat pels partits a Roma el juliol de 2021.



A Nairobi, es va acordar que els grups de l'oposició s'inclouran plenament en totes les estructures del mecanisme de seguiment de l'alto el foc a finals de març de 2022. La inclusió d'aquests grups és un pas necessari per garantir el ple respecte de l'Acord sobre el cessament de les hostilitats i és essencial per portar la pau al país.



Sant'Egidio agraeix a la comunitat internacional i especialment al Govern de Kenya la seva hospitalitat i suport a la iniciativa Sant'Egidio, i renova els seus esforços per una resolució del conflicte sudsudanès que sigui inclusiva i duradora.