A Praga, la Comunitat prega per Vera i totes les persones “invisibles” que vivien al carrer i han perdut la vida

Durant l'Advent, la Comunitat de Sant'Egidio de Praga va convidar la ciutat a recordar en una litúrgia les persones que vivien al carrer i van morir l'any passat.

A Praga, aquesta litúrgia, que se celebra cada any, està dedicada a la senyora Vera. Va morir sola el 2013 i no la van trobar fins al cap de tres mesos. És un record que idealment està lligat al de Modesta Valenti, una dona anciana sense llar que va morir sense ajuda a Roma el 31 de gener de 1983. A moltes ciutats on la Comunitat és present, a partir d'un nom, es recorda el nom de molts “invisibles” als quals volem estar a prop en la pregària i l'ajuda fraternal, per tal de contrarestar una de les formes més injustes d'exclusió social.

L'antiga església de Sant Esteve, on la Comunitat es reuneix per a la pregària del vespre, va acollir els pobres i els seus amics en una solemne litúrgia presidida pel cardenal Dominik Duka, arquebisbe de Praga. En la seva homilia, el cardenal va recordar que l'amor del Senyor i de la Comunitat acompanya a tothom, en totes les situacions i etapes de la vida.