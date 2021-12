news

Sant'Egidio recorda amb afecte l'arquebisbe Desmond Tutu, un home de pau, que ha mort aquest matí a Ciutat del Cap a l'edat de 90 anys

La comunitat de Sant'Egidio recorda amb afecte Desmond Tutu, arquebisbe sud-africà anglicà, guanyador del Premi Nobel de la Pau, que ha mort aquest matí a Ciutat del Cap, a l'edat de 90 anys.

Conegut arreu del món per la seva tasca no violenta contra l'apartheid i el seu testimoni d'una incessant dedicació a la pau, la reconciliació i la justícia a l'Àfrica, ha estat durant molts anys amic de la Comunitat, amb qui va compartir molts moments de pregària i batalles per la pau i el futur d'Àfrica.

El 26 de maig de 1988 va inaugurar la “Tenda d'Abraham”, la primera casa de la Comunitat dedicada als refugiats. Va ser la primera etapa d'un lligam d'amistat que ve de lluny i que està format per una obra comuna per la pau, la salut, els drets humans i contra la pena de mort.

“Quan per Nadal us veu amb els pobres al dinar, a la basílica de Santa Maria de Trastevere, Déu somriu”, va dir l'arquebisbe Tutu durant una visita a Roma. Ens agrada recordar aquestes paraules teves precisament mentre la Comunitat acull molts pobres arreu del món, i som conscients de la força que té el llegat de pau que ens deixa.