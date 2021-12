news

Pau a totes les terres. L'1 de gener, Sant'Egidio s'uneix a l'Àngelus del Papa per començar l'any 2022 amb un pas de pau

L'1 de gener de 2022, 55a Jornada Mundial de la Pau, dedicada pel Papa Francesc al "Diàleg entre generacions, educació i treball: instruments per a construir una pau duradora", la Comunitat de Sant'Egidio se suma a la pregària de l'Àngelus del Papa, per recordar totes les terres que, al nord i sud del món esperen la fi de la guerra, font de patiment per a molts pobles i “mare” de tota pobresa, així com la fi del terrorisme i l'esperança per la unitat i la pau de la família humana.

Fou el Papa Pau VI el 1968, durant la guerra del Vietnam, qui va escriure el primer Missatge per la Pau, que començava així: "... seria El nostre desig que cada any, aquesta celebració es repetís com un desig i com una promesa, al començament del calendari que mesura i descriu el camí de la vida humana en el temps, que sigui la Pau amb el seu just i bon equilibri el que domini el desenvolupament de la història futura…” Des de llavors, l'Església Catòlica celebra l'1 de gener com el Dia Mundial de la Pau: la insistència és un senyal que els cristians mai no es poden resignar a acceptar la guerra com a solució als conflictes i sempre volen ser pacificadors.



El missatge del papa Francesc