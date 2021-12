news

1 de gener, Jornada Mundial de la Pau. El Cap d'Any de Sant'Egidio per a un món sense guerres ni terrorisme

Actes arreu del món

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

L'1 de gener, Jornada Mundial de la Pau, la Comunitat de Sant'Egidio organitza actes a tots els continents en suport del missatge del papa Francesc. A Roma, l'acte començarà a les 11:00 a la plaça de Sant Pere i escoltant l'àngelus



L'1 de gener, amb motiu de la 55a Jornada Mundial de la Pau, expressant el seu suport al missatge del papa Francesc (“Diàleg entre generacions, educació i treball: instruments per construir la pau perdurable“), la Comunitat de Sant'Egidio convida a tothom a començar el nou any recordant totes les terres que al nord i al sud del món esperen la fi de la guerra i el terrorisme, per la unitat, en pau, de la família humana.



La cita a Roma és a les 11.00 a la plaça de Sant Pere.



En un inici d'any encara marcat per la pandèmia, la manifestació “Pau arreu de la terra”, sense la tradicional marxa, tindrà lloc a la plaça de Sant Pere. Bo i esperant l'àngelus, es mostraran rètols amb els noms de països i regions del món on encara hi ha conflictes i violència difusa, com nombroses zones d'Àfrica, des del Sahel fins a Etiòpia i el nord de Moçambic. Els que més pateixen són els pobres, que tenen dret a la pau a través del “diàleg, l'educació i el treball”, com insisteix el papa Francesc en el seu missatge.



Per aquest motiu, a més de Roma, el primer dia de l'any, organitzem, d'acord amb la normativa anticovid vigent a cada país, iniciatives públiques i vetlles de pregària en centenars de ciutats de tots els continents.

Actes