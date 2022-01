news

Recordem amb afecte David Sassoli: desapareix un home fidel als principis de democràcia i humanisme de què és portadora Europa

La notícia inclou el vídeo del discurs que va fer el 30 de novembre de 2021 amb motiu de la Jornada Mundial de les Ciutats per la Vida contra la pena de mort

La Comunitat de Sant'Egidio envia una càlida abraçada a la família de David Sassoli i el recorda com un home lleial, algú per al qual l'essència de la política és treballar pel bé comú i no només de manera partidista, algú fidel als principis de democràcia i humanisme de què és portadora la història d'Europa. Fa poc més d'un mes, el 30 de novembre, va participar en la nostra Jornada Internacional contra la Pena de Mort, amb un missatge ple d'esperança per l'avenç d'aquesta batalla, de la qual estava fermament convençut i que va qualificar com “un deure moral irrenunciable”. Per a Europa i per a tothom.



Desapareix un estimat amic que vam conèixer des del principi, des dels anys de la seva formació, un catòlic, un demòcrata, un jove i un home de diàleg, i al llarg de la seva trajectòria professional i política. En la seva intensa dedicació al Parlament Europeu -del qual va ser un president apreciat per tots els partits polítics- va aconseguir guiar-se pels ideals d'humanitat i justícia, que avui més que mai són indispensables per orientar les institucions, per a una Unió capaç d'encarnar un projecte d'humanista democràcia, precisament sobre la base del respecte als drets humans i la protecció dels més fràgils. És significativa, en aquest sentit, la seva adhesió a la crida “Sense ancians no hi ha futur” contra la “sanitat selectiva” i a favor de l'atenció domiciliària, que va llançar Sant'Egidio a l'inici de la pandèmia del covid-19.

VÍDEO (IT) - Missatge de David Sassoli per a la Jornada Mundial de les Ciutats per la Vida - 30 novembre 2021