"Ningú no està sol". La clínica mòbil de DREAM arriba als camps de reassentament per a persones desplaçades per ciclons i terrorisme al nord de Moçambic

La clínica mòbil de DREAM a Moçambic alleuja les zones de reassentament del districte de Dondo a Sofala: és una iniciativa de la Comunitat de Sant'Egidio en col·laboració amb l'Agència Italiana de Cooperació al Desenvolupament (AICS) que té com a objectiu tancar la bretxa sanitària en les zones rurals Mutua i Savane, on viuen els desplaçats pels ciclons de 2019, Idai i Kenneth, i pels atemptats terroristes a Cabo Delgado.



Un equip d'infermeres i tècnics sanitaris, un cop per setmana, garanteix l'accés al cribratge pediàtric i d'adults; i els que no poden acudir a la clínica mòbil són contactats amb visites a domicili. L'acció de divulgació inclou una activitat d'educació sanitària i porta el nom significatiu de “Niguem fica sozinho” (Ningú no està sol), que es converteix en una promesa per a les poblacions que es troben en zones de reassentament allunyades de les unitats sanitàries.