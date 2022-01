news

La pàgina web santegidio.org explicada l'"Osservatore Romano"

Una visita i algunes novetats del portal web de la Comunitat de Sant'Egidio

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Un conjunt d'imatges per començar el nou any «dient pau a totes les terres». Al portal de la Comunitat de Sant'Egidio les fotografies de la iniciativa, promoguda amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau, procedeixen d'Itàlia, Espanya, Alemanya, Bèlgica, Ucraïna, El Salvador i Hondures.

La Comunitat, nascuda el 1968 per iniciativa d'Andrea Riccardi i avui presidida per Marco Impagliazzo, continua el seu compromís a través de tres eixos fonamentals: la pregària, els pobres i la pau. El lloc web de la Comunitat va néixer el 1998, amb motiu del 30è aniversari. Visitada mensualment per una mitjana de 150.000 usuaris, els continguts estan traduïts a dotze idiomes.

Entre les pàgines més visitades hi ha les dedicades a la pregària com la secció "La Paraula de Déu cada dia" que acompanya la lectura diària de la Bíblia amb comentaris editats per Monsenyor Vincenzo Paglia. Entre les més llegides hi ha la pàgina "rebre/oferir ajuda" que l'estiu passat va rebre nombroses ofertes d'hospitalitat per a afganesos que fugien de la guerra, quan es va difondre la notícia que Sant'Egidio havia obert, també per a aquest país, la via dels corredors humanitaris.