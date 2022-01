news

El Nord de Moçambic, una terra que demana pau - VIDEONEWS

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

En vídeo les darreres notícies del nord de Moçambic, terra de conflictes, i el compromís de la Comunitat.

Des del 2017, les províncies del nord de Moçambic es veuen afectades per un violent terrorisme gihadista, que sembra el terror i la mort als pobles i ha provocat fins ara uns 800.000 refugiats.

Alguns dels nostres germans de la Comunitat de Sant'Egidio a la província de Cabo Delgado també foren assassinats, altres han hagut d'abandonar casa seva.

L'últim any, la presència de militars rwandesos i del Sàdec ha tornat a controlar parcialment la situació, però també ha provocat la dispersió dels terroristes, que han ampliat el camp d'acció a d'altres províncies, com la de Niassa.

Des de l'inici de la violència, Sant'Egidio ha estat present als camps de refugiats, oferint refugi, distribuint aliments, roba, articles de primera necessitat. És una feina intensa, que durant mesos ha estat una sustentació davant la desesperació de molts que ho han perdut tot.

Fa uns dies, després d'un últim atac, un centenar de famílies que van fugir van arribar a Pulu, al districte de Metuge. No tenien res. Els amics de la comunitat no es van fer esperar i s'hi van unir amb menjar, sabó i roba.

Però també cal restaurar l'esperança i les perspectives. Per això estem treballant en la creació de cursos professionals per a refugiats, que els permetin adquirir les habilitats per trobar feina i començar una nova vida.