Diumenge de la Paraula de Déu, festa que celebra la Bíblia. Dissabte 22 a les 20h, litúrgia en directe des de Santa Maria de Trastevere de Roma

El tercer diumenge del temps ordinari —el 2022 és 23 de gener— se celebra el Diumenge de la Paraula de Déu, una festa molt apreciada per la Comunitat de Sant'Egidio, que va néixer d'escoltar les Sagrades Escriptures i segueix el seu camí cada dia gràcies a les Escriptures. En la celebració eucarística, la Bíblia es col·loca al centre i tothom té a les seves mans la seva pròpia còpia de la Bíblia, com a signe d'un poble que redescobreix la Paraula de Déu, una visió que és filla del Concili Vaticà II.



És un dia per compartir “el do de la Bíblia, joia dels cristians”, com va dir Andrea Riccardi en una entrevista del 2021 per a la revista Credere (llegiu-la aquí), que planteja la pregunta fonamental sobre el significat de freqüentar les escriptures i la pregària.

La festa va ser instaurada pel papa Francesc el 2019 amb la carta apostòlica “Aperiit illis”, que cita àmpliament la constitució dogmàtica “Dei Verbum” del Vaticà II i que indica el valor ecumènic del dia, proper al període en el qual se'ns convida a dialogar amb els jueus i a pregar per la unitat dels cristians.

Podeu seguir la litúrgia de la Basílica de Santa Maria de Trastevere de Roma el dissabte 22 de gener a les 20:00 en directe per streaming a través de la pàgina web, les xarxes socials i aplicacions de la Comunitat de Sant'Egidio.

