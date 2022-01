news

Sant'Egidio obre converses sobre el futur del Txad amb representants de moviments polítics-militars

Esperen arribar a “un procés de negociació sincer i transparent”

Representants dels moviments polítics-militars txadians es van reunir a Roma, per invitació de la Comunitat de Sant'Egidio, per debatre sobre el Diàleg Nacional Inclusiu. Durant les converses, tal com destaca un comunicat conjunt, s'expressa la “voluntat política de contribuir a la resolució de la crisi txadiana mitjançant un procés de negociació sincer i transparent”. Agraint a “la Comunitat de Sant'Egidio per organitzar el Col·loqui sobre el Futur del Txad”, els participants a la trobada esperen que comencin “les consultes amb els partits polítics i la societat civil per discutir el procés en curs”.



Comunicat conjunt en italià, anglès, francès i àrab