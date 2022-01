news

A Varsòvia la situació dels sensesostre és dramàtica quan glaça. Però creix la solidaritat

A Varsòvia l'hivern és llarg i fred, amb temperatures que solen arribar a -10 graus de nit.

Particularment difícil és la situació de les persones sense llar, fins al punt que a tot Polònia, des del començament de l'hivern, 35 persones han mort per hipotèrmia.

A la capital, dos dies a la setmana, la Comunitat de Sant'Egidio reparteix sopa calenta, entrepans i dolços a prop de 400 persones en molts llocs del centre i dels afores de Varsòvia: a les estacions, però també en cases en ruïnes, barraques o caravanes. A l'hivern, a més de queviures, també es distribueixen estufes i bombones de gas per sobreviure a les nits gelades.

La solidaritat amb els sense sostre, per sort, també és contagiosa: els mesos d'hivern moltes persones, especialment joves, s'uneixen a la Comunitat per portar aquest alleujament, que en el dur clima de Varsòvia, escalfa el cor i salva la vida dels que viuen al carrer.