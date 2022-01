news

Kíev: pregària ecumènica per la pau a Ucraïna, signe d'harmonia entre els cristians, en un país esquinçat per una llarga guerra

En el tens clima de la capital ucraïnesa, es va celebrar la pregària per la pau a Ucraïna a la catedral catòlica llatina de Sant Alexandre en unitat amb totes les comunitats del món que, en resposta a la crida del papa Francesc, van dedicar el 26 de gener a una pregària especial perquè l'actual situació de tensió trobi una sortida pacífica.

Des del 2014, de fet, des que va esclatar la guerra al Donbass, la Comunitat de Sant'Egidio convoca cada mes un moment de pregària per la pau, que en aquesta ocasió ha tingut una solemnitat especial.

A la catedral, molts kievites, inclosos molts joves, es van aplegar per participar en la pregària presidida pel nunci a Ucraïna, mons. Vysvaldas Kulbokas, i que va comptar amb la presència de representants de les diferents esglésies cristianes.

En la meditació que va seguir la lectura de l'Evangeli de Lluc 10,1-9, el nunci va destacar la importància de la pregària comuna: “La temptació és anteposar allò que divideix i no allò que enforteix la família humana. Però si donem prioritat al Regne de Déu, tot esdevé secundari, i llavors les divisions a les famílies, a les llars, en el poble i entre els diferents pobles es converteixen en secundàries, perquè perden la seva importància davant el sol, que és el nostre Déu, un per a tots”.

Un bisbe en representació de l'Església catòlica llatina i un altre representant de l'Església catòlica grega, juntament amb el bisbe de l'Església ortodoxa armènia i altres representants ortodoxos i protestants, juntament amb autoritats civils, van participar en la pregària.

Va ser un signe d'harmonia entre els cristians, que Sant'Egidio va voler renovar en un moment d'especial tensió, per buscar la pau per a un país marcat per un conflicte que dura des de fa gairebé vuit anys.