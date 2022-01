news

La contribució de Sant'Egidio a la campanya de vacunació contra el covid a Moçambic centra la trobada amb el president Nyusi

El president de la República de Moçambic, Filipe Jacinto Nyusi, va rebre una delegació de la Comunitat de Sant'Egidio el 26 de gener.

Durant la conversa entre el president i els representants italians i moçambiquesos de la Comunitat, es van abordar diversos temes: la incidència de la pandèmia covid-19 al país i les mesures per combatre-la; l'ajuda humanitària per als desplaçats per terrorisme al nord de Moçambic; les intervencions sanitàries per als refugiats del cicló Idai a la regió de Beira i Sofala; i la celebració del 30 aniversari de l'Acord General de Pau el proper 4 d'octubre.

En concret sobre el tema de la pandèmia, la delegació, després d'expressar el seu agraïment per les mesures adoptades pel Govern de Moçambic per controlar les infeccions, va expressar la plena voluntat de Sant'Egidio de continuar donant suport a la campanya de vacunació oferint la possibilitat d'obrir punts de vacunació per a tota la població en centres Dream, on ja s'han administrat vacunes anticovid en els últims mesos.

Hi ha 12 centres repartits per tot el territori nacional. Obrir-los com a punts de vacunació suposarà un augment significatiu de la capacitat del país per combatre la pandèmia.

El president de la República va rebre amb especial satisfacció aquesta proposta de major implicació de la Comunitat en la lluita contra el covid, i va garantir el suport del Govern. “Vosaltres”, va dir, “treballeu pacíficament i gaudiu de la confiança de la població”.