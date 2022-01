news

Aquest matí han arribat a Roma 48 refugiats provinents de Grècia gràcies als corredors humanitaris

Seran acollits en 10 regions italianes i seguiran itineraris d'integració específics. Entre ells hi ha alguns menors no acompanyats

Aquest matí, amb un vol des d'Atenes, han arribat a Roma 48 persones gràcies als corredors humanitaris de la Comunitat de Sant'Egidio. Són de diferents països, com ara l'Afganistan, el Camerun, el Congo, l'Iraq, Síria i Somàlia, i han passat molt de temps en camps de refugiats de les illes gregues, com Moria, a Lesbos, que el papa Francesc va visitar recentment durant el seu viatge a Grècia i Xipre.



Es tracta de sol·licitants d'asil, que fugen de guerres i situacions insostenibles, i que s'han enfrontat a viatges perillosos des d'Àfrica, Àsia i l'Orient Mitjà, patint abusos, explotació i violència. Les famílies i les persones físiques, inclosos alguns menors no acompanyats, seran acollits en 10 regions italianes (Laci, Basilicata, Friuli, Ligúria, Llombardia, Marche, Piemont, Sicília, Toscana, Trentino) i, després de passar un període de quarantena en compliment de la normativa anticovid, començaran immediatament un itinerari d'integració: per als menors a través de la inscripció immediata a l'escola, per als adults amb l'aprenentatge de l'italià i, quan gaudeixin de la condició de refugiats, amb la inclusió en el món laboral.



En general, amb el sistema de corredors humanitaris, totalment autofinançat i implementat gràcies a una xarxa d'acollida generalitzada, han arribat a Europa 4.400 refugiats.

Les associacions promotores dels corredors humanitaris es fan càrrec de tots els costos del projecte.

