El 30 de gener se celebra a Roma la litúrgia per la Modesta i per tots aquells que han perdut la vida a causa de la duresa de la vida al carrer. És un record que es transforma en proximitat a les persones sense llar

La litúrgia serà retransmesa en directe. Altres actes

Diumenge 30 de gener de 2022 a les 12:00 h, en directe per les xarxes socials (Facebook i YouTube) i per la web de la Comunitat, es retransmetrà la litúrgia de Santa Maria de Trastevere en record de Modesta Valenti.

La història de Modesta Valenti, anciana sense llar a Roma, no va acabar l'hivern de 1983 quan va perdre la vida perquè ningú la va socórrer a l'estació de Termini de Roma. El seu nom i el record de tots aquells que han patit per viure al carrer es converteixen en un record incessant en la pregària, en les “litúrgies de Modesta” i en accions de solidaritat. Cada vegada que es commemora, es renova el compromís amb els més pobres com a mostra d'amistat, que es materialitza en menjar, proximitat, recerca de solucions, acompanyament i hospitalitat, cada dia perquè ningú mori de pobresa.

La solidaritat de Sant'Egidio amb les persones sense llar està associada al record de la Modesta. En el llarg i fred hivern de Varsòvia, on un àpat càlid alleuja el patiment. A l'església del Bon Pastor de Roma, on els que ajuden descobreixen que cal fer alguna cosa pels altres i que mai s'ha de tancar la porta per acollir. A Gènova i Madrid , han actualitzat la Guia ON menjar, dormir, rentar-se, que en diverses ciutats indica les adreces de la solidaritat i informació útil.



Actes de 2022

ROMA

Diumenge 30 de gener

TRASTEVERE Basílica de Santa Maria de Trastevere, 12:00 h

AURELIO-SAN PIETRO Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, Piazza Santa Maria delle Grazie alle Fornaci 30 - 16:30h

TRASTEVERE Basílica de Santa Maria de Trastevere - 17:30h

ESQUILINO Basílica de Santa Prassede, Via di Santa Prassede 9 - 18:00h



Diumenge 13 de febrer

PIETRALATA Parròquia de S. Vincenzo Pallotti, Via Matteo Tondi 80 - 11:30h

TOR MARANCIA Església de San Michele, Via Odescalchi 67 - 11:30h

TRULLO Chiesa delle Pie Discepole di Gesù Maestro, Via Portuense 739 - 11:00h



Diumenge 20 de febrer

APPIO / SAN GIOVANNI Chiesa Preziosissimo Sangue Largo Pannonia 1 - 11:00h

LAURENTINO Parròquia de S. Giovanna Antida - 12:00h

PRIMAVALLE Parròquia Gesù Divino Maestro - 16.30h

TORRENOVA Parròquia de San Gaudenzio, Via della Tenuta di Torrenova 114 - 11:15h

TORRINO Parròquia de S. Maria del Carmelo - 12:00h



Diumenge 6 de març

NOMENTANA Parròquia de S. Emerenziana, Piazza S. Emerenziana - 11:00h



Diumenge 27 de març

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FIUMICINO

Diumenge 6 de febrer

Parròquia de Stella Maris, celebra S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Administrador Apostòlic de Porto - Santa Rufina - 16:00h

LUCCA

Dissabte 29 de gener

Chiesa di Sant'Andrea, Via di Sant'Andrea (Centro històric), celebra mon. Paolo Giulietti, Arquebisbe de Lucca - 17:30h

BARCELONA

Diumenge 6 de febrer

Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor - 11:30h