Casamance: després dels enfrontaments dels últims dies, Sant'Egidio aconsegueix el lliurament dels cadàvers dels soldats morts i posa en marxa una mediació per a l'alliberament dels presos

Comunicat de premsa

Després dels enfrontaments armats del 24 de gener entre les tropes senegaleses, que formen part de la missió militar de la Comunitat d'Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO) en missió a Gàmbia, i elements del Moviment de Forces Democràtiques de Casamance (MFDC), a petició de les parts directament implicades, una delegació de la Comunitat de Sant'Egidio va anar a Banjul (Gàmbia) per ajudar a frenar l'escalada i facilitar la reobertura del diàleg, l'única sortida a un conflicte que ha durat més de 30 anys i que ha provocat milers de víctimes i refugiats.



L'incident del 24 de gener es va saldar amb dues morts entre les tropes de la CEDEAO i un dels elements de l'MFDC, així com la captura de set soldats de la CEDEAO per part de l'MFDC i la detenció de 3 presumptes membres de l'MFDC per part de les tropes de la CEDEAO.

La tarda del diumenge 30 de gener, el cap de l'MFDC, Salif Sadio, va acceptar la crida de Sant'Egidio per al retorn immediat dels cossos dels dos soldats assassinats de la CEDEAO, com a gest humanitari, lliurant-los a un representant de la mateixa Comunitat d'Estats Africans, en presència de la delegació de Sant'Egidio encapçalada per Angelo Romano, representants de les forces armades gambianes i representants de la Creu Roja Internacional, que juntament amb la Creu Roja Gambiana van actuar com a intermediaris neutrals, possibilitant el transport dels cossos.



Sant'Egidio reitera la necessitat de resoldre ràpidament, a través del diàleg entre les parts, les conseqüències dels tràgics fets del 24 de gener, començant per l'alliberament dels presos d'ambdues parts. La Comunitat també renova el seu compromís amb una solució negociada que finalment pugui tancar el conflicte de Casamance.