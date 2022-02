news

La Memòria de Modesta arriba fins a l'Àfrica: a Adjumani a Uganda, la seva memòria es vincula amb els joves sense llar

Uganda (Adjumani) - La Comunitat de Sant'Egidio s'ha reunit per a una litúrgia en memòria de Lawrence i Sire, dos joves que vivien al carrer a Kampala i que van morir a causa de les difícils condicions de vida.

Els seus noms han estat col·locats a prop de l'altar major de l'església, juntament amb el de Modesta Valenti, una anciana sense llar de 71 anys que vivia a prop de l'estació de Termini, on es refugiava a les nits per dormir i que morí fa 39 anys a la mateixa estació de trens perquè, estant bruta, l'ambulància es va negar a portar-la a l'hospital. La seva mort va marcar profundament l'amistat de la Comunitat de Sant'Egidio amb les persones sense llar. Per això, a l'aniversari de la seva mort, es fa memòria a la litúrgia de tots els "amics del carrer" als quals la Comunitat s'ha acostat i que han perdut la vida, recordant a cadascun pel seu nom.

Molts van participar a la Litúrgia, juntament amb alguns amics sense llar de la Comunitat.