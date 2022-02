news

Refugiats: arriba un nou grup del del Líban amb els corredors humanitaris

Aquest matí han arribat 11 sirians, i 11 persones més arribaran a principis de febrer

Onze refugiats sirians, que duien molt de temps en camps de refugiats del Líban, país que pateix una greu crisi política, econòmica i social des de fa més d'un any, han arribat aquest matí a Roma en un vol des de Beirut. A aquest primer grup, format principalment per persones que s'han reunit amb famílies ja integrades a Itàlia, s'hi afegiran 11 persones més, que arribaran els primers dies de febrer. La seva entrada a Itàlia ha estat possible gràcies als corredors humanitaris promoguts per la Comunitat de Sant'Egidio, la Federació d'Esglésies Evangèliques d'Itàlia i la Taula Valdesa, d'acord amb els ministeris italians de l'Interior i d'Afers Exteriors, que des de febrer de 2016 han portat més de 2150 persones de manera segura al país transalpí.



En total, 3600 refugiats han arribat a Itàlia gràcies als corredors humanitaris, un model eficaç que combina solidaritat i seguretat. Tant és així que s'han replicat en altres països com França, Bèlgica i Andorra.