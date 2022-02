news

L'Any Nou Lunar se celebra avui a Àsia: Sant'Egidio celebra amb els pobres i els ancians a Hong Kong i Jakarta

Tothom qui és asiàtic de tradició xinesa està de festa des d'avui i durant tota la setmana que ve per l'inici de l'any nou lunar, el "del tigre". És el moment per excel·lència del retrobament de les famílies, i Sant'Egidio ho celebra amb els pobres.

A Hong Kong, a la "Casa de la Misericòrdia", on la Comunitat acull des de fa alguns anys un grup de persones sense llar, s'hi va celebrar un banquet de menjars tradicionals.

També a Jakarta, on estem presenciant un nou pic de la pandèmia, un grup de Joves per la Pau va rebre un permís especial per entrar a la residència Santa Anna i hi va fer un gran banquet amb els ancians, la majoria dels quals són d'ètnia xinesa.