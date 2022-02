news

Pregària per la pau a Ivano-Frankivsk, a l'oest d'Ucraïna

A Ucraïna, mentre la situació segueix en un compàs d'espera i hi ha por a una escalada cap a la guerra, continuem pregant per la pau. A Ivano-Frankivsk, capital d'una de les regions occidentals del país, la Comunitat de Sant'Egidio va promoure una pregària per la pau a Ucraïna i arreu del món a la catedral grega catòlica de la ciutat.



Va ser una resposta a la invitació del papa Francesc: la pregària per la pau és la resposta a les amenaces de guerra. Això reforça el compromís de pregar i treballar per la pau, començant per la proximitat amb els molts pobres del carrer, que també pateixen les conseqüències del llarg conflicte que ha empobrit el país.