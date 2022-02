news

Algunes cases família per a ancians de Sant'Egidio a Europa estan dedicades a Simeó i Anna, que recordem avui

Quaranta dies després de Nadal, l'Església recorda la festa de la presentació de Jesús al temple. Són Simeó i Anna, dos ancians que van dedicar els seus dies a la pregària i al servei del temple, i que van rebre i reconèixer l'infant, com ens diu l'Evangeli de Lluc (2,22-40).

A ells, símbol de la capacitat que tenen les persones d'edat avançada de viure el temps d'espera i pregària i de mostrar a les generacions més joves el camí de l'esperança, estan dedicades algunes cases família de les Comunitats de Sant'Egidio a diversos països europeus per a ancians que d'altra manera estarien sols o haurien estat institucionalitzats.

En aquestes cases, els ancians tornen a viure en un entorn familiar, ple d'afecte i atenció, acompanyats d'amics més joves. L'aliança entre generacions reconstrueix el teixit humà que sovint es trenca per l'aïllament social del ancians, i enriqueix la vida de tothom.

Situada al centre de la ciutat d'Anvers (Bèlgica), la primera casa dedicada a Simeó i Anna, ha estat un lloc de salvació per a molts ancians des de fa uns quinze anys, un lloc bonic, lluminós i cuidat, on els ancians viuen ajudats per joves voluntaris de la Comunitat, molts dels quals són fills d'immigrants. Així, la Casa de Simeó i Anna no només construeix ponts de solidaritat intergeneracional, sinó també intercultural.

A Itàlia, a Novara, la casa família de Sant'Egidio està situada a la casa que va pertànyer al president Scalfaro, que la va cedir a la Comunitat perquè en fes en un lloc d'acollida i nova vida per a ancians amb problemes d'habitatge.

A la primavera de 2019, al Barri Gòtic, al centre de Barcelona, prop de la seu de la Comunitat de Sant'Egidio, es va inaugurar una casa família de Sant'Egidio dedicada als dos ancians de l'Evangeli: espaiosa i lluminosa, està situada sobre les antigues muralles romanes de la ciutat, però està decorada amb un gust modern i funcional.

Aquestes són només algunes de les cases família i els habitatges compartits que Sant'Egidio promou per defensar els drets de la gent gran, però avui volem enviar els nostres millors auguris a tots els que viuen en aquestes cases i ofereixen la seva amistat a les generacions més joves.



