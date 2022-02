news

4 de febrer: Dia Internacional de la Fraternitat Humana tres anys després de la trobada entre el Papa Francesc i el gran imam Al Tayeb a Abu Dhabi #humanfraternity

El 4 de febrer de 2019 el papa Francesc i el gran imam d'Al-Azhar, Ahmed Al Tayeb, firmen la Declaració d'Abu Dhabi, un avenç de gran importància en el diàleg entre cristians i musulmans. El Document reuneix cristians i musulmans després d'un camí tant per als uns com per als altres d'acord amb els textos sagrats de cada tradició i amb les tradicions de cada fe per convergir en els temes de la pau de la convivència comuna, a través de la llibertat religiosa, la ciutadania i la fraternitat.

Marco Impagliazzo va escriure per a l'ocasió: “El viatge del Papa Francesc a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units, el primer en la història de l'Església d'un Papa a la península Aràbiga) es va caracteritzar per dues abraçades i dues firmes. L'abraçada de la pau amb el gran imam d'Al Azhar, i per tant amb el món musulmà sunnita, que segella un camí de trobades del qual sóc testimoni amb la Comunitat de Sant'Egidio en l'“esperit d'Assís”. Es tracta d'una abraçada que ha donat lloc a la primera de les dues firmes, la d'un document conjunt entre l'Església catòlica i la Universitat d'Al-Azhar (el lloc cultural i religiós més important de l'islam sunnita) sobre la fraternitat humana per la pau al món i la convivència comuna. Es declaren germans amb totes les implicacions positives que aquesta denominació comporta. Els líders de les grans religions mundials i, humilment, la Comunitat, són testimonis de l'abraçada i la signatura. És l'assoliment del somni de Joan Pau II: les religions preguen per la pau i les unes per les altres. Ja no els uns contra els altres”.

Després de la trobada històrica, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 4 de febrer com el Dia Internacional de la Fraternitat Humana.

El Papa Francesc ha dit recentment: “És un motiu de satisfacció que les nacions de tot el món s'uneixin en aquesta celebració, destinada a promoure el diàleg interreligiós i intercultural, com també es desitja en el Document sobre la fraternitat humana per la pau mundial i la convivència comuna, signat el 4 de febrer de 2019 a Abu Dhabi pel gran imam d'Al-Azhar, Ahmad Al Tayeb i jo mateix. Fraternitat vol dir donar la mà als altres, respectar-los i escoltar-los amb el cor obert. Desitjo que es facin passos concrets, juntament amb creients d'altres religions i persones de bona voluntat, per afirmar que avui és un moment de fraternitat, evitant alimentar enfrontaments, divisions i tancaments. Preguem i treballem cada dia perquè tothom pugui viure en pau com a germans i germanes”.”

