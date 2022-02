news

#7febrer - 54 aniversari de la Comunitat de Sant'Egidio: litúrgia a Sant Joan de Laterà. 10 de febrer a les 18.00h en directe

Dijous 10 de febrer a les 18.00 h

La Comunitat de Sant'Egidio celebra el 54 aniversari de la seva fundació.



Presidirà la litúrgia el cardenal Gualtiero Bassetti, President de la Conferència Episcopal Italiana

Lamentem que no tots els amics que voldrien participar a la litúrgia ho puguin fer presencialment a la basílica, però per motius associats al distanciament l'aforament estarà molt limitat. Agrairem que aquells que vulguin unir-se a la celebració ho facin per streaming